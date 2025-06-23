Энергетики повысили надежность электроснабжения 3,4 тыс. жителей Серпухова

В середине июня специалисты «Мособлэнерго» провели работы по реконструкции кабельной линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжением 14 многоквартирных домов, расположенных на Российской и Советской улицах Серпухова. Общее количество жителей данных домов достигает 3,4 тыс. человек.

В рамках реализации инвестиционной программы энергетики произвели замену кабельной линии КЛ-10 кВ протяженностью 890 метров, пролегающей между распределительными пунктами РП-10-3 и РП-10-5. На период проведения ремонтных работ электроснабжение абонентов осуществлялось по резервной схеме сети.

Реконструкция линии электропередачи, проведенная сотрудниками Серпуховского производственного отделения Коломенского филиала компании с привлечением подрядной организации, призвана снизить риск технологических нарушений в сетях, повысить надежность и улучшить качество электроснабжения запитанных от нее потребителей.

Инвестиционная программа «Мособлэнерго» реализуется компанией для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в рамках реализации инвестиционной программы по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье в 2025 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 208,77 МВА дополнительной трансформаторной мощности.