Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил комплект БЭС на совместном сборе подразделений инженерных войск государств – участников СНГ

С 22 по 28 июня на базе Военно-инженерной академии проходит совместный сбор подразделений инженерных войск государств – участников СНГ. В рамках мероприятия Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продемонстрировал свою передовую разработку – комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС). Это инновационное решение для оперативного развертывания энергосистем в полевых и тактических условиях. Также представлен унифицированный комплект полевого электроснабжения 0,4 кВ (УКПЭ-0,4 кВ) — автономное энергоснабжение потребителей от БЭС и/или дизельгенераторных установок.

Эти решения отлично зарекомендовали себя в реальных условиях использования, обеспечив быстрое развертывание комплекса для оперативного электроснабжения временных объектов в полевых условиях.

Совместные сборы инженерных войск стран СНГ направлены на повышение уровня взаимодействия и профессионализма военнослужащих. Участие «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в выставке подчеркивает вклад предприятия в развитие технологий для оборонного сектора. Завод продолжает совершенствовать технологии, чтобы обеспечить войска современными решениями».

Видео про БЭС: https://rutube.ru/video/c8978367ae66ea93fcca07e16cc00926/?r=wd