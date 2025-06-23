На Смоленской и Белоярской АЭС назначены новые директора

Приказом генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Иван Сидоров, ранее занимавший должность директора Белоярской АЭС, назначен директором Смоленской АЭС. На новом посту он сменил Павла Лубенского, который возглавлял САЭС с сентября 2016 года.

Новым директором Белоярской АЭС назначен Юрий Носов, занимавший ранее должность главного инженера этой атомной станции.

Иван Иванович Сидоров – профессионал с 40-летним стажем работы в атомной энергетике. После окончания Уральского политехнического института (ныне – Уральский федеральный университет) начинал трудовую деятельность в 1985 году на Смоленской АЭС, где прошел все ступени карьерного роста от оператора реакторного отделения до заместителя главного инженера. Под его руководством были реализованы важные проекты по модернизации оборудования, а его рационализаторские предложения нашли применение не только на Смоленской АЭС, но и на других атомных станциях страны. С 2015 по 2025 год он возглавлял Белоярскую АЭС, где проявил себя как талантливый и эффективный руководитель, способный решать сложные технические и организационные задачи, в том числе по вводу в эксплуатацию инновационного энергоблока БН-800. Его опыт и компетенции позволили обеспечить стабильность и безопасность единственной в мире атомной станции с реакторами на быстрых нейтронах, которая демонстрирует лидерство России в разработке перспективных ядерных технологий. Профессиональные достижения Ивана Сидорова в отрасли отмечены многочисленными наградами, в том числе знаком «Инженерная слава России», медалью «За заслуги в развитии атомной энергетики», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юрий Валентинович Носов окончил Уральский политехнический институт по специальности «Атомные электрические станции и установки». Его общий стаж в атомной отрасли России - 40 лет. Карьера на атомной станции началась в 1986 году на Белоярской АЭС - с первой оперативной должности инженера-оператора вспомогательных систем реакторного цеха №2. Далее работал ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2. С 2010 по 2025 год занимал должность главного инженера Белоярской АЭС. Профессиональные заслуги и личный вклад Юрия Носова в развитие атомной отрасли отмечены Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени, медалями концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности АЭС», «За заслуги в развитии концерна «Росэнергоатом» II степени и другими наградами. Как главный инженер Юрий Носов участвовал во всех значимых событиях XXI века на Белоярской АЭС: первое продление срока эксплуатации БН-600 в 2010 году, энергопуск БН-800 в 2015 году, отправка на переработку отработавшего топлива с окончательно остановленных энергоблоков первой очереди в 2019 году, переход на уникальное МОКС-топливо на энергоблоке №4, подготовка к строительству энергоблока четвертого поколения с реактором БН-1200М.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС - три энергоблока, электрическая мощность каждого - 1 000 МВт.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16 % электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.