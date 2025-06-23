На площадке строящегося энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2 завершена подготовка фундамента под кран для возведения градирни

Кран грузоподъемностью 16 тонн будет использоваться при строительстве ее вытяжной башни.

На площадке строящегося энергоблока №3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 завершено устройство фундамента под башенный кран грузоподъемностью 16 тонн. Он будет задействован при сооружении башенной испарительной градирни - одного из элементов системы оборотного водоснабжения атомной станции. Для создания фундамента строителям понадобилось почти 12 тонн арматуры и 200 кубометров высокопрочной бетонной смеси.

В ближайшее время монтажники приступят к сборке самого крана. Размещенный в центре градирни, он будет задействован при армировании и бетонировании ее оболочки.

«Главная задача крана - монтаж и переустановка опалубки для создания вытяжной башни градирни. Опалубку будем использовать скользящую и полностью механизированную. Такая конструкция обеспечит максимальный уровень рационализации и высокое качество выполняемых работ. Доля ручного труда при этом будет минимальной. Также с помощью этого крана на возводимый объект будут подавать арматуру, закладные детали, бетон, а также необходимые для выполнения работ оборудование и инструменты: компрессоры, сварочные инверторы и выпрямители, переносные прожекторы и так далее», - рассказал Павел Иванов, ведущий инженер отдела строительного контроля Управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Сергей Феркович, начальник производственно-технического отдела ОАО «УМИАТ» (холдинг «ТИТАН-2»):

«Башенный кран будет расти вместе с градирней. И если на первом этапе армирования и бетонирования ее оболочки нам будет достаточно его 30-метровой высоты, то на следующих этапах кран будут дополнять специальными секциями и вантами. С одной стороны ванты будут фиксироваться к специальным анкерам, установленным и забетонированным в фундаментную плиту градирни, а с другой их закрепят к башне крана. В итоге конструкция крана составит 192 метра и достигнет высоты 50-этажного жилого дома. Именно такой высокий кран сможет построить башенную испарительную градирню высотой 179 метров».

Сооружение вытяжной башни градирни энергоблока №3 ВВЭР-1200 начнется в следующем году, после того, как будут готовы ее кольцевой фундамент, водосборный бассейн и наклонная колоннада. Весь комплекс строительных работ на этом объекте будет завершен до конца 2027 года. После этого начнется монтаж оборудования - трубопроводов системы водораспределения, оросителей, разбрызгивающих устройств и водоуловителей. Последние будут принудительно возвращать в контур более 99,99% всей стремящейся попасть за пределы градирни капельной влаги. Это поможет исключить воздействие на окружающую среду и минимизировать забор воды из Финского залива для нужд энергоблока.

Аналогичный объект системы оборотного водоснабжения энергоблока №4 будет построен до конца 2029 года. Работы по его сооружению начнутся в следующем году.

Башенные испарительные градирни являются элементами системы оборотного водоснабжения атомной станции. Они нужны для отвода тепла от конденсаторов турбин. В контуре принудительной циркуляции «конденсаторы-градирня» используется вода, не контактирующая с водой первого контура реактора. Поэтому водяной пар, выходящий из градирни в окружающую среду, не содержит радиоактивных веществ, опасаться его не нужно.

Использование в проекте ВВЭР-1200 башенных испарительных градирен позволяет существенно уменьшать забор воды из Финского залива для нужд атомной станции и снижать воздействие на него. Согласно выполненным расчетам, начиная с 2021 года, когда в работу был введен второй по счету ленинградский энергоблок ВВЭР-1200 с оборотными системами технического водоснабжения, забор воды из Финского залива для нужд Ленинградской атомной станции сократился на треть. Нагрузка на окружающую среду снижается и за счет установки в градирнях специальных водоуловительных устройств. Они принудительно возвращают в контур более 99,99% всей поступающей вовне капельной влаги.

В настоящее время на Ленинградской АЭС-2 эксплуатируются две башенных испарительных градирни высотой 150 м энергоблока №1 и одна башенная испарительная градирня высотой 167 м энергоблока №2. После окончания сооружения второй очереди ВВЭР-1200, включающей в себя энергоблоки №3 и 4, градирен будет пять.

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВт.ч электроэнергии.