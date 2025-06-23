Обновленные кнопки XB4 EKF: устойчивость к пыли и влаге теперь на уровне IP65

Кнопки XB4 от бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», получили более высокую степень защиты – IP65.

Предыдущее поколение продукта соответствовало IP54. Теперь кнопки стали устойчивее к пыли и влаге и подходят для использования в наиболее сложных производственных условиях.

Габариты и монтажные размеры остались прежними. Это обеспечивает полную совместимость с существующими проектами и не требует изменений в чертежах или конструкции.

Функционал полностью сохранен. Кнопки, переключатели, грибовидные стопы, сигнальные лампы XB4 имеют LED-подсветку, возможность фиксации или возврата. Могут быть ключевого и аварийного исполнения. Механическая износостойкость до 10 млн срабатываний. Для удобства использования продукта представлен широкий выбор контактов (НЗ/НО), маркировок, колец и цветовых вариантов.

Кнопки XB4 подходят для применения в пищевой промышленности, машиностроении, сельхоз- и коммунальной технике, в оборудовании для HVAC и также в различных шкафах управления.