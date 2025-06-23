Объявлен шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2025 года

Ассоциация «Глобальная энергия» обнародовала шорт-лист премии «Глобальная энергия» 2025 г. Впервые в истории премии сделано это на стенде Красноярского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

В шорт-лист 2025 года вошли 15 ученых из 8 стран: России, Китая, США, Великобритании, Швейцарии, Италии, Австралии, Чили. Церемония объявления лауреатов состоится 9 июля в Красноярске.

Обнародование финального списка претендентов ознаменовало завершение второго этапа номинационного цикла. Первый этап цикла проходил с 1 января по 20 апреля 2025 года и завершился подачей 90 номинационных представлений из 44 стран и территорий, охватывающих все пять обитаемых частей света.

После завершения приема заявок представленные материалы прошли всестороннюю оценку независимыми международными экспертами. Основываясь на утверждённой системе критериев (научная новизна, прикладная значимость и потенциал) заявки, получившие наивысший бал, были отобраны в шорт-лист. В каждую их трех номинаций – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии» – вошло по 5 заявок.

Имена лауреатов будут объявлены 9 июля в Красноярске по итогам заседания Международного комитета Премии, а торжественная церемония награждения пройдет в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» (15-17 октября).



Вице-премьер Александр Новак отметил, что «Глобальная энергия» пользуется заслуженным авторитетом на международной научной и общественной арене, оставаясь эффективной платформой для профессионального и уважительного диалога.

«Премия играет важную роль в продвижении передовых научных разработок, в достижении прогресса в мировой энергетике. Помогает находить решения для ключевых задач, стоящих перед ТЭК. Поддержка фундаментальных исследований и раскрытие потенциала талантливых ученых на международном уровне — ключевая миссия «Глобальной энергии», - подчеркнул Александр Новак.

«Нынешний номинационный цикл отмечен сразу двумя важными новеллами. Во-первых, как следствие проведения выездных мероприятий Премии в развивающемся мире (в этом году в Африке) значительно увеличилось число заявок с Глобального Юга. При этом количество переросло в качество: так, впервые в шорт-листе представлена Латинская Америка, заявка из Чили. Во-вторых, представители Северной Америки и Европы вернулись в число номинирующих. Всё это - следствие целенаправленной линии «Глобальной энергии» на поддержание поистине универсального научного диалога», — заявил президент Ассоциации Сергей Брилев.

Губернатор Красноярского края, где пройдет церемония объявления имён лауреатов, Михаил Котюков подчеркнул значимость события для региона:

«Число участников ежегодно растет, что говорит об интересе к отрасли, о новых перспективных разработках и технологиях. Это очень важно для Красноярского края. Наш регион – один из лидеров страны в энергетическом комплексе, у нас развиты все виды энергетики. На Енисее работает Красноярская ГЭС, которая входит в десятку крупнейших в мире. Победителей этого года назовут в Красноярске. Это большая ответственность для нас. Мы готовимся к событию, рассчитываем познакомить наших гостей с объектами промышленности и энергетики, планируем экскурсионную и культурную программу».

Председатель Международного комитета премии Рае Квон Чунг отметил широкую международную репрезентативность учёных:

«Эти исследования отвечают самым актуальным вызовам современной энергетики и открывают широкие перспективы для практического применения. Важно и то, что премия продолжает оставаться пространством, где наука преодолевает границы и объединяет исследователей со всего мира ради общей цели — устойчивого будущего для всего человечества».

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