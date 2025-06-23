Утверждена дорожная карта сооружения Приморской АЭС

Заливка первого бетона энергоблока № 1 запланирована на декабрь 2027 года, а сдача в эксплуатацию - на 2033 год.

В госкорпорации «Росатом» утвержден график строительства энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС. Соответствующий документ подписал первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров.



Напомним, что решение об ускоренном вводе до 2035 года двух энергоблоков Приморской АЭС было принято в рамках исполнения поручения Президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного Федерального округа. Планируется построить два энергоблока типа ВВЭР-1000 (это типовая, проверенная временем разработка) мощностью 1000 МВт каждый. К ним будут подведены две ЛЭП 500 кВ общей протяженностью более 200 км. В соответствии с утверждённым графиком строительства, заливка первого бетона на площадке энергоблока № 1 запланирована на декабрь 2027 года, сдача в эксплуатацию - на 2033-й, а энергоблока № 2 - на 2035 год.

К настоящему времени Правительством Приморского края согласована декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и № 2 Приморской АЭС установленной электрической мощностью 2 ГВт и определено несколько вариантов возможных площадок её размещения. По предварительному анализу природных условий наиболее перспективной из них является площадка вблизи ЗАТО Фокино. Окончательный выбор площадки и её обоснование будут выполнены при разработке обоснования инвестиций (ОБИН) в строительство Приморской АЭС. Также до конца текущего года планируется провести общественный слушания по вопросу её размещения.

Благодаря новым атомным проектам ещё больше россиян получат доступ к чистой электроэнергии. Реализация проекта строительства Приморской АЭС не только обеспечит её стабильную подачу для всех категорий потребителей, но и даст мощный импульс для социального и промышленного развития региона в целом, обеспечит тысячи новых рабочих мест для местного населения на длительную перспективу, увеличит налоговые поступления в бюджет и будет содействовать активизации частного бизнеса и предпринимательства.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который прошёл на днях в Санкт-Петербурге, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил:

«Нам до 2042 года нужно построить еще больше энергомощностей, чем есть сейчас в России, и сделать это за короткий срок – какие-то 17-18 лет. Это плюс 30 ГВт электроэнергии и около 40 блоков. Сегодня мы продолжаем строить два ленинградских блока, мы должны запустить в промышленную эксплуатацию два курских блока и еще шесть энергоблоков – только крупных, мощных - заложить непосредственно в работу».

В декабре 2024 года Правительство России утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в частности: два энергоблока Курской АЭС-2, два энергоблока Смоленской АЭС-2, два энергоблока Ленинградской АЭС-2, 1 энергоблок Белоярской АЭС и один энергоблок Кольской АЭС-2.

В настоящее время Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» ведет сооружение шести новых энергоблоков большой мощности с реакторами ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-1200 на площадках Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС для обеспечения планомерного роста доли атомной энергии в энергобалансе России до 25 % к 2045 году. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод в эксплуатацию 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29 ГВт, в том числе, в восьми новых регионах – на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона - АО «Концерн Росэнергоатом» ( www.rosenergoatom.ru ) - эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.)

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.