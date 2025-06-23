Энергетики ДРСК присоединили к сетям 280 новых объектов в ЕАО

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) с начала текущего года осуществили технологическое присоединение 280 объектов суммарной мощностью 6974,89 кВт.

Во втором квартале 2025 года в Облученском районе к электрическим сетям АО «ДРСК» подключен к электроснабжению вахтовый городок производственной компании группы «Газстройпром», занимающейся строительством газопроводной системы проходящей по территории Еврейской автономии.

В Смидовичском районе подключены энергопринимающие устройства асфальтового завода, а также объекты энергоснабжения парка культуры и отдыха в посёлке Николаевка. В областном центре для возведения жилого комплекса по улице Широкой, выполнено подключение к электроэнергии объектов строительной площадки.

В ближайшем будущем запланировано присоединение к электрическим сетям амбулатории в селе Биджан Ленинского района, общеобразовательной школы в городе Облучье и вахтового городка в п. Лондоко, Облученского района. Помимо этого в Биробиджане электроснабжением обеспечат новый жилой комплекс на улице Широкой и энергопринимающие устройства компании «ДВ Квартал».

«Технологическое присоединение - это комплексная услуга, оказываемая компанией ДРСК населению и организациям, предусматривающая фактическое подключение энергопринимающих устройств заявителей к объектам сетевого хозяйства», - отметил заместитель директора по развитию филиала «Электрические сети ЕАО» Максим Готовченко. - Также сетевая компания может обеспечить электроснабжение вновь построенных объектов, увеличить мощность на ранее подключённых объектах или повысить уровень напряжения, либо изменить категорию надёжности энергоснабжения».

В настоящее время специалисты ДРСК исполняют обязательства по 156 договорам, включающие соглашения заключённые с частными лицами, заинтересованными в обеспечении электроэнергией личных гаражей и индивидуальных жилых строений.