Филиал ПАО «Россети» оснастил птицезащитными устройствам магистральную ЛЭП на востоке Рязанской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра смонтировали 45 новых птицезащитных устройств (ПЗУ) на линии электропередачи 220 кВ «Арзамас – Сасово», которая питает Сасовский район Рязанской области. Всего в 2025 году в регионе планируется установить 300 ПЗУ на 12 магистральных ЛЭП. Это повысит надежность электроснабжения потребителей и минимизирует риски поражения птиц электрическим током.

На территории Рязанской области обитают около 300 видов птиц, в том числе занесенные в Красную книгу белый аист, беркут, дрофа и другие. Для их защиты на траверсах опор ЛЭП энергетики монтируют устройства, которые затрудняют посадку и гнездование, оберегая пернатых от непосредственного контакта с изоляторами и иными потенциально опасными элементами. Места для размещения ПЗУ на опорах определяются на основе рекомендаций изготовителей устройств.