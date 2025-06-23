«Росатом» и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии утвердили дорожную карту по строительству АЭС в Казахстане

20 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, посвященная вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан.



В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации.

Дополнительно между ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (ТОО «КАЭС») и АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

Проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана. Стороны подчеркивают важность скорейшего начала реализации стратегического для Казахстана проекта.

«Мы ценим оказанное казахстанской стороной доверие возглавить международный консорциум, который построит в Казахстане атомную станцию. Казахстан – это наш надежный исторический партнер в атомной отрасли. Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет», – заявил Алексей Лихачёв.

«Строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны. Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства», - прокомментировал событие Алмасадам Саткалиев.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая 6 блоков малой мощности) в 10 странах. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 420 тысяч человек.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одно из важнейших событий в экономическом пространстве СНГ. Оператором мероприятия является фонд «Росконгресс», форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям. В 2024 году в форуме приняли участие более 21800 человек из 139 стран, а сумма подписанных соглашений превысила 6,49 трлн рублей. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности - основа роста в многополярном мире». Программа насчитывает более 150 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссии и деловые завтраки. Страной-гостем форума в этом году стало королевство Бахрейн.

Россия активно развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.