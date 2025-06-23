«Росатом» и Агентство «Узатом» расширяют сотрудничество по развитию атомных мощностей в Узбекистане

20 июня на полях Петербургского международного экономического форума госкорпорация «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при Кабинете Министров Республики Узбекистан («Узатом») заключили соглашение об изучении возможностей реализации проекта по сооружению атомной электростанции большой мощности в Республике Узбекистан.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и директор Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров Республики Узбекистан Азим Ахмедхаджаев.

Соглашение стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан 27 мая 2024 г. На встрече генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 28 апреля 2025 г. на «полях» Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», сообщили, что узбекистанской стороной принято решение об изучении возможности сооружении АЭС большой мощности.

Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС «Тяньвань») и Индии (АЭС «Куданкулам»). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет.

«Госкорпорация «Росатом» рада выступать стратегическим партнёром Узбекистана в сфере развития атомной энергетики. Сегодня мы расширяем масштаб нашего сотрудничества: продолжая сооружение атомной станции малой мощности в Джизакской области, делаем важный шаг для реализации проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Объединение атомных станций малой и большой мощности способно сформировать в Узбекистане мощный «безуглеродный энергетический кластер» и стать ответом на растущие потребности страны в электроэнергии, а также основой для развития промышленности и инновационных индустрий в стране», - отметил Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом».

Алексей Лихачёв также подчеркнул, что Госкорпорация «Росатом» активно продвигается в строительстве АСММ и уже начала изготовление реакторного оборудования для первого блока.

«Мы рассматриваем строительство АЭС большой мощности как источник создания надёжной и сбалансированной энергосистемы, способной покрыть как текущие, так и перспективные потребности страны в электроэнергии – экологически чистой энергии. Подписание соглашения позволяет начать активную проработку ключевых условий возможности реализации проекта строительства АЭС большой мощности. Создана совместная Рабочая группа, которая займется изучением основных аспектов проекта, оценкой стоимости строительства», – подчеркнул Азим Ахмедхаджаев, директор Агентства по атомной энергии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20 % от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая 6 блоков малой мощности) в 10 странах. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 450 предприятий и организаций, в которых работают около 420 тысяч человек.

27 мая 2024 г. в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту. Также следом на полях мероприятия акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») и ГП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при Кабинете Министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ: шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый.

Созданный российскими инженерами проект АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000 в настоящее время успешно работает в ряде зарубежных стран. В частности, введенные в эксплуатацию четыре энергоблока АЭС «Тяньвань» в Китае по ряду показателей год за годом признаются самыми безопасными в мире, а первые два энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии уже выдали в энергосистему страны 100 млрд кВт⋅ч электроэнергии, продемонстрировав сверхпроектную эффективность.

13 мая 2025 г. Машиностроительный дивизион «Росатома» начал изготовление реакторного оборудования для АСММ в Узбекистане: был отлит слиток из специальной легированной стали весом 205 тонн, из которого будет создан корпус будущего реактора РИТМ-200.