«Россети Северо-Запад» и Правительство Архангельской области договорились о синхронизации планов развития электросетевого комплекса и региона

20 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский (https://t.me/Tsybulskiy_A) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие сторон по разработке перспективных планов развития и реконструкции электросетевого комплекса в городе Архангельске.

«Компания «Россети Северо-Запад» ведет системную работу по развитию электросетевой инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения в Архангельской области. В этом году направим на инвестиционную и ремонтную программы в регионе 3,1 миллиарда рублей. При этом, нам важно, чтобы планы модернизации электросетевого комплекса синхронизировались с развитием региона. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность и качество жизни в Архангельской области», — отметил Вячеслав Торсунов.

Александр Цыбульский подчеркнул стратегическую важность для региона подписанного соглашения.