«Россети Центр» обеспечили возможность выдачи 900 кВт мощности сельхозтехникуму в Белгородской области

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» завершил строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность выдачи Корочанскому сельскохозяйственному техникуму 900 кВт дополнительной мощности.

Реконструкция образовательного учреждения завершается в Корочанском районе Белгородской области. К учебному корпусу пристроены современный «Агрокванториум» и спортивный комплекс, оборудованные автоматизированными системами и передовыми обучающими модулями.

Для подключения техникума к централизованному электроснабжению энергетики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию, четыре распределительных пункта и построили свыше двух километров линий электропередачи. Высокий класс надежности электроснабжения обеспечивают системы автоматического включения резерва мощности и прямой канал передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.

Проектом реконструкции предусмотрены собственные геотермальные скважины и тепловые насосы для обогрева кровли, которая станет частью образовательного процесса и где будут вестись наблюдения за растениями в условиях местного климата.