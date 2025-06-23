«Россети Юг» с начала года исполнили 2,4 тыс. договоров техприсоединения к сетям в Ростовской области

Электроэнергий обеспечены объекты здравоохранения, образования, жилищного сектора, производственные и сельскохозяйственные предприятия.

Для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре «Россети Юг» энергетики построили 107 км воздушных линий электропередачи, установили 229 новых трансформаторных подстанций совокупной мощностью 27 МВА.

За пять месяцев 2025 года ростовский филиал «Россети Юг» заключил более 2 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 190 МВт. 98 % заявлений приходится на потребителей категории до 150 кВт.

Подать заявку на технологическое присоединение можно онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы задать интересующие вопросы.