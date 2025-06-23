В Амурской области компании Нацпроектстроя расширили перегон БАМа Эльгакан – Заячий

В Амурской области на перегоне БАМа Эльгакан – Заячий открыли двухпутное движение поездов. Модернизацию участка выполнила «Бамстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой).

На участке построили 6.75 км вторых путей, для чего механизаторы переработали около 75 тысяч кубометров грунта. Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании насыпи и предотвратить просадки, откосы защитили охлаждающей наброской – крупным скальным камнем. На пересечении с притоками реки Нюкжи построили 3 моста и 5 водопропускных труб.



На участке уложили дополнительно 5 стрелочных переводов, оборудованных системами пневмообдува, проложили более 100 километров кабелей, смонтировали 73 опоры под высоковольтные линии, обновили системы связи и энергоснабжения. Под новое оборудование СЦБ и пункты обогрева железнодорожников установили 10 модулей.



Движением поездов на станциях управляет микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ разработки и производства компаний НПС.



Модернизация линии Тында – Хани со строительством вторых путей и двухпутных вставок позволит увеличить ее провозную способность с 30,8 до 54,6 миллионов тонн грузов в год.