Энергетики обеспечили более надежным электроснабжением два детских сада, ЦТП и пяти МКД в Дзержинском

Специалисты «Мособлэнерго» провели реконструкцию подстанции для улучшения электроснабжения центрального теплового пункта и двух детских садов, а также около полутора тысяч жителей, проживающих в пяти многоквартирных домах на улицах Томилинской и Лесной в г. Дзержинский г.о. Люберцы.

В рамках программы капитального ремонта энергетики произвели замену электрооборудования в распределительном устройстве РУ-6 кВ трансформаторной подстанции ТП-2Д. В ходе работ сборная камера одностороннего обслуживания серии КСО-2 была заменена на камеру серии КСО-393. Распределительное устройство, собранное из камер КСО-393, отличается высокой надёжностью в эксплуатации.

Установка нового оборудования обеспечит удобное обслуживание подстанции, позволит быстро и безопасно выполнять оперативные переключения, снизит нерациональный расход электроэнергии и риск внештатных ситуаций, а также позволит улучшить электроснабжение запитанных от подстанции объектов социальной и жилой инфраструктуры города.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Люберцы «Мособлэнерго» планирует отремонтировать более 13 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование семи подстанций и четырех зданий ТП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиала «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.