Энергетики реконструировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения пять подстанций в Кашире

В середине июня специалисты «Мособлэнерго» приступили к работам по модернизации воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжением пять трансформаторных подстанций, от которых запитаны 140 жилых домов в частном секторе Каширы, котельная на ул. Иванова, а также строительная площадка, где возводится здание нового ледового дворца города.

В рамках программы капитального ремонта энергетики произведут демонтаж прежнего неизолированного провода и смонтируют новую воздушную линию электропередачи ВЛ-6 кВ с использованием самонесущего изолированного провода, имеющего высокую механическую прочность, больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации. Работы, будут проведены на 350-метровом участке линии, проложенной от комплектной трансформаторной подстанции КТП-73 до подстанции ТП-65. В ходе реконструкции линии сотрудники компании уже осуществили замену шесть опор ЛЭП.

Мероприятия, проводимые сотрудниками Каширского производственного отделения Коломенского филиала компании, позволят снизить риск технологических нарушений в сетях, повысить надежность и улучшить качество электроснабжения абонентов на улицах Чапаева, Лермонтова, Андреева, Локомотивной, 1-й и 2-й Дзержинскаой, Нижней Кондукторской и Каштановой. Работы планируется завершить до конца июня 2025 года.

Всего в 2025 году в рамках программы капитального ремонта в г.о. Кашира «Мособлэнерго» планирует отремонтировать шесть километров воздушных линий электропередачи и провести капитальный ремонт оборудования пяти подстанций и одного здания ТП. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта традиционно выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.