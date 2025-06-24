Энергетики реконструировали подстанцию и увеличили мощность электроснабжения более 250 домовладений мкр. Зеленый Берег

В рамках технологического присоединения работники «Мособлэнерго» провели реконструкцию трансформаторной подстанции с увеличением трансформаторной мощности. От данной электроустановки запитано более 250 частных домовладений, расположенных в мкр. Зеленый Берег Павловского Посада.

В июне текущего года специалисты компании вместо мачтовой трансформаторной подстанции МТП-435 с силовым трансформатором мощностью 250 кВА смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию КТП-435 с силовым трансформатором мощностью 400 кВА.

Проведенные мероприятия позволили снизить риск возникновения внештатных ситуаций в сетях, увеличить мощность электроснабжения, а также обеспечить надёжность электроснабжения потребителей мкр. Зеленый Берег.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.