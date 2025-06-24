ГК «КОРТРОС» и компания «Хевел» будут совместно продвигать энергогенерирующие фасады зданий

Девелопер «КОРТРОС» и крупнейший в России и СНГ производитель солнечных модулей — компания «Хевел» — создали совместное предприятие «Зеленый город» для продвижения нового энергоэффективного продукта на строительном рынке — энергогенерирующих солнечных фасадов зданий на основе фотоэлектрических модулей.

Отечественное «ноу-хау» можно интегрировать в фасадные системы жилых и офисных зданий. Они вырабатывают электроэнергию непосредственно в точке ее потребления, тем самым снижая зависимость строительных объектов от внешних сетей. Новая технология позволяет собирать как прямой, так и рассеянный солнечный свет, что увеличивает эффективность модулей. Наряду с технологическими решениями, сокращающими издержки при эксплуатации, солнечные модули благодаря многообразию форм и цветов несут эстетическую функцию, подчеркивая красоту современных зданий.

«Для «КОРТРОС» ESG-повестка всегда была и остается важным вектором развития компании в целом и нашего продукта, в частности. Мы убеждены, что за «зелеными» технологиями будущее в вопросе создания комфортной, безопасной и экологичной среды для новых поколений» — отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

«Наша совместная с КОРТРОС компания «Зеленый город» — яркий пример того, как объединение компетенций в области строительства и солнечной энергетики может привести к созданию действительно революционных решений. Энергогенерирующие фасады — это шаг к низкоуглеродному будущему, и мы гордимся тем, что участвуем в этом процессе», — подчеркнул директор «Хевел» Андрей Яичников.

Энергогенерирующий фасад — это комплексное решение, являющееся альтернативой стандартным вентфасадам. До недавнего времени в России выпускались только традиционные солнечные модули для электростанций, тогда как для фасадных панелей применяется особое стекло, способное выдерживать значительные ветровые и механические нагрузки. Вертикальная система также оптимальна в российских климатических условиях, поскольку исключает необходимость регулярной чистки от снега.

Применение солнечных панелей также значительно снижает объем выбросов СО2 (углекислого газа) в атмосферу за счет того, что на электростанции, обслуживающей тот или иной объект, сжигается меньше топлива.

ГК «КОРТРОС» начала внедрять технологии возобновляемых источников энергии в своих комплексах еще в 2021 г. в Академическом районе Екатеринбурга. Дебютный в России проект солнечной электростанции на крыше жилого здания компания реализовала в доме №36 по ул. Мехренцева. В 2023 г. в квартале «Олимпика» девелопер впервые использовал фасадные фотоэлектрические панели: 152 модуля мощностью 46 кВт ежегодно вырабатывают примерно 37 тысяч кВт*ч, покрывая потребность в освещении мест общего пользования. Солнечная энергия замещает до 30% общедомового потребления летом и весной, до 15% — осенью и зимой. Экономия жителей на обслуживании дома составляет более 150 тысяч руб./год. В 2024 г. аналогичные фасады появились в квартале «Спутник-1».

В Москве энергоэффективная технология реализована во флагманском проекте ГК «КОРТРОС» — HEADLINER. Площадь «солнечного» фасада здесь — почти 1 тысяча кв. м (720 модулей), мощность — 67 кВт. Выработка электроэнергии составляет 24 тысячи кВт*ч/год. Она используется для общедомовых нужд и освещения общественных пространств, что позволяет жителям экономить около 170 тысяч рублей в год. При этом солнечные панели позволяют бороться с растущей проблемой смога в городах: энергогенерирующий фасад HEADLINER обеспечивает снижение выбросов СО2 на 8,5 тонн в год. Здесь используются фасадные фотоэлектрические модули 4-х цветов, которые полностью соблюдают принципы архитектурного проекта здания.