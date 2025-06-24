На высоте: оболочка AleSta хранит электрооборудование горного отеля

Чтобы участвовать в строительных и промышленных проектах в странах с протяженной географией, необходим продуманный ассортимент и опытные инженеры, способные предложить решения предприятиям и строительным объектам в любом регионе.

Для гор рядом с городом Сочи характерны повышенная влажность и сейсмическая активность. Когда речь зашла о поставке ГРЩ в один из гостиничных комплексов поселка Красная Поляна, инженеры компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, предложили взять за основу решения сборно-разборную функциональную оболочку AleSta.

Несущий профиль AleSta выполнен из оцинкованной стали 1,5 мм с дополнительной порошковой окраской для улучшенной защиты от коррозии. Оболочка устойчива к сейсмическим воздействиям до 9 баллов, класс защиты IP55 надежно защищает оборудование от пыли и влаги. Простой монтаж оптимизирует трудозатраты.

За распределение отвечают автоматические выключатели ВА-99 M на 40, 100 и 500 А, а также ВА 99С на 1600А с механизмом ротоактивного размыкания, который гарантирует быстрое и надежное отключение выключателя в случае возникновения аварийной ситуации.

Оборудование бренда EKF защищает сети гостиничного комплекса, чтобы его гости наслаждались отдыхом.