Подольсккабелем проведена сертификация и получен сертификат соответствия на бортовые кабели
4 часа назад
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:
- - № ЕАЭС RU С- RU.АД38.В.00105/25 со сроком действия с 23.05.2025 по 22.05.2030 на кабели многожильные, малогабаритные, общепромышленного назначения, с числом жил от 4 до 52 включительно или пар жил 1,3,4,7, номинальным сечением жил от 0,12 до 1,5 мм.кв, с изоляцией жил из полиэтилена высокой плотности, защитным покровом в виде оплетки из лавсановых нитей пропитанных кремнийорганическим лаком, в том числе с экранированными жилами или экранированными парами, с экранированными упрочненными жилами или экранированными парами из упрочненных жил, для использования при номинальном напряжении до 250 В переменного тока частоты до 5000 Гц или 350 В постоянного тока, марок: КПЛМ, КПЭЛМ, КПЛМУ, КПЭЛМУ, изготавливаемые по ТУ 16-505.754-75.