Реконструкцию стадиона «Шахтер» проведут в Республике Башкортостан за 512 млн рублей

Реконструкцию стадиона «Шахтер» выполнят в Республике Башкортостан, г. Кумертау, на ул. Советской, 2А, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят при помощи конкурса. Заявку принимают до 9 июля.

Расположенный в самом сердце города стадион имеет богатую историю и является важным социальным объектом для жителей. Проект реконструкции предусматривает комплексное обновление спортивной арены, включая модернизацию трибун, замену покрытия футбольного поля, строительство новых беговых дорожек с современным покрытием, а также обустройство тренировочных площадок для различных видов спорта. Будут установлены новые системы освещения и звукового сопровождения, соответствующие современным требованиям. Особое внимание уделяется созданию комфортной и безопасной среды для зрителей и спортсменов. Проект предусматривает оборудование современных раздевалок, душевых, медицинского пункта и пресс-центра. Будут обеспечены условия для доступа маломобильных групп населения. Окончание работ — 10.12.2027 года. Работы проведут за счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере 512 млн рублей.