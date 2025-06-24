Сергей Цивилев и министр экономики и финансов Республики Мали Алуссени Сану обсудили основные направления работы Российско-Малийской МПК

24 июн. 2025, 18:00
480
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Сергей Цивилев обсудил с Министром экономики и финансов Республики Мали Алуссени Сану перспективные направления работы в рамках Российско-Малийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Решение о создании механизма МПК было принято по итогам переговоров Президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, прошедших в Кремле 23 июня 2025 года. С российской стороны межправительственную комиссию возглавит Сергей Цивилев.

«Совместно с малийскими партнерами будут выработаны наиболее эффективные решения для организации взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям развития двусторонних отношений», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Среди конкретных направлений взаимодействия – разработка золоторудных месторождений, совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве. В частности, малийская сторона выразила заинтересованность в поставках российских удобрений. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в области здравоохранения, цифровизации и кибербезопасности.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров.

В области энергетики перспективными направлениями являются развитие применения возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики и использования мирного атома.  

В завершение встречи Сергей Цивилев и Алуссени Сану обсудили структуру подкомиссий МПК и актуальные направления сотрудничества, по которым будут сформированы специальные рабочие группы.

Также стороны договорились определить перечень наиболее актуальных вопросов и в ближайшие сроки провести первое заседание межправкомиссии.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку