Сергей Цивилев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером

Сергей Цивилев и Алексей Текслер обсудили развитие энергетического комплекса региона и план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.



В частности, были рассмотрены вопросы обеспечения надежного электроснабжения и развития энергетической инфраструктуры.



Речь шла об обеспечении электроэнергией промышленных предприятий, туристических объектов и социально-значимых учреждений, а также о развитии генерирующих мощностей. В настоящее время в регионе реализуются масштабные производственные и инвестиционные программы субъектов электроэнергетики и организаций коммунальной инфраструктуры. Все они находятся на контроле Минэнерго.



Кроме того, обсуждалась реализация программы газификации Челябинской области. Как сообщил губернатор, по прогнозным оценкам, в 2025 году уровень газификации региона достигнет 77,8% и превысит среднероссийский показатель - 74,7%.



Алексей Текслер также рассказал о мерах поддержки, направленных на ускорение газификации и повышение доступности газа для населения. Так, в Челябинской области предусмотрены выплаты на установку внутридомового газового оборудования для 17 категорий граждан, включая участников СВО и членов их семей. Их размер составляет от 150 до 200 тысяч рублей.