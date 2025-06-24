В 2025 году тверской филиал «Россети Центр» отремонтирует почти 400 трансформаторов 35-110 кВ

Специалисты филиала Россети Центр – Тверьэнерго планируют отремонтировать в текущем году 397 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. На сегодняшний день уже произведен ремонт 182 трансформаторов.

Работы будут выполнены на подстанциях «Южная», «Северная, «Лазурная», которые обеспечивают электроснабжение жителей густонаселенных развивающихся микрорайонов города. Также ремонтные мероприятия запланированы на подстанциях, питающих населенные пункты и инфраструктурные объекты Ржевского и Удомельского муниципальных округов.

Важными этапами работ являются высоковольтные испытания и физико-химический и хроматографический анализ трансформаторного масла, которые дают возможность выявлять дефекты на ранних стадиях и своевременно разрабатывать пути их устранения.

Все эти мероприятия позволяют увеличивать срок службы энергооборудования и в конечном итоге повышать надежность электроснабжения потребителей.