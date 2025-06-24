В Республике Марий Эл возведут «Пассажирский причал в поселке Юрино» стоимостью 528 млн рублей

Строительство объекта «Пассажирский причал в поселке Юрино» выполнят в Республике Марий Эл, пос. Юрино, сообщает RosTender.info. Исполнитель будет выбран с помощью аукциона до 7 июля.

Данный объект призван стать ключевым звеном в инфраструктуре, обеспечивающим комфортное и безопасное обслуживание пассажирских судов, а также создающим благоприятные условия для развития водного туризма. Планируется возведение причала длиной 175,78 м с пассажирооборотом 490 пассажиров в сутки. Проект предусматривает комплексный подход: от подготовительных работ по расчистке территории и укреплению береговой линии до возведения самого причала, оснащенного современным навигационным оборудованием и системами безопасности. На причале выполнят устройство перильного ограждения, лестниц и пандусов, монтаж скамеек и урн, установят открытый павильон. Возведение причала обойдется в 528 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Окончание работ — до 30.10.2027 года.