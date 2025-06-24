НИУ «МЭИ» добавит 6 конкурсных баллов финалистам киберспортивного турнира ABITUR CUP 2025. Турнир станет неотъемлемой частью приемной кампании, объединяя увлекательное соревнование и возможность получения дополнительных конкурсных баллов при поступлении в университет.

Регистрация на участие в турнире продолжится до 13 июля, основной групповой этап пройдет с 14 по 20 июля, а плей-офф и финал пройдут с 21 по 23 июля. Финалисты каждой дисциплины будут награждены памятными медалями, а также получат 6 дополнительных конкурсных баллов, учитываемых при поступлении в НИУ «МЭИ».

«Сегодняшние абитуриенты — это поколение, для которого цифровая среда и киберпространство стали естественной частью жизни. Мы в МЭИ стремимся не только идти в ногу со временем, но и предвосхищать ожидания молодежи. Предоставляя дополнительные конкурсные баллы финалистам нашего киберспортивного турнира, мы открываем ещё один путь для мотивированных и талантливых ребят стать частью нашего университета», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Также в этом году МЭИ продолжит реализацию специальной программы, направленной на подготовку кадров по ключевым направлениям для регионов. Программа предполагает гарантию зачисления абитуриентов на бюджет и получения места в общежитии*. Реализация данной программы будет способствовать подготовке кадров для базовой инфраструктурной отрасли экономики.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами программы, абитуриенту необходимо набрать суммарно минимум 220 баллов по трем предметам ЕГЭ. В программе задействованы 30 образовательных программ в области тепло- и электроэнергетики, а также энергетического машиностроения.

Расписание турнира, условия участия в нем, а также перечень образовательных программ доступны на сайте НИУ «МЭИ» и на сайте Приемной комиссии МЭИ.

*общежитие предоставляется только для иногородних студентов очный формы обучения.​​