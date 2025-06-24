Филиал ПАО «Россети» установит новые опоры на четырех магистральных ЛЭП в Саратовской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги приступили к модернизации воздушных линий 110–220 кВ, которые снабжают энергией потребителей в Аткарске и близлежащих районах Саратовской области, обеспечивают транзит мощности в Республику Казахстан. На объектах заменят пять опор на современные аналоги, устойчивые к климатическим и температурным воздействиям, сильным ветровым нагрузкам.

Решение о модернизации принято по результатам комплексного обследования ЛЭП. В том числе проведен мониторинг проводов и тросов с помощью дефектоскопа без опускания на землю, сейсмоакустическая и ультразвуковая диагностики.

Такие работы пройдут также на других линейных объектах в зоне обслуживания МЭС Волги в Самарской, Нижегородской и Оренбургской областях. Своевременная замена опор ЛЭП позволяет предотвратить их падение, и, соответственно, нарушение электроснабжения потребителей.