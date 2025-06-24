Испытания на герметичность реакторного отделения блока № 1 АЭС «Руппур» (Бангладеш) прошли успешно

На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» (сооружается Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом» в Народной Республике Бангладеш) успешно проведены испытания герметичного ограждения реакторного отделения на плотность и прочность. Испытания подтвердили полное соответствие проектным требованиям и высочайшие стандарты безопасности герметичного ограждения реактора. Во время испытаний с помощью компрессора внутри герметичного ограждения было выполнено повышение давления до проектного значения 4,6 кгс/см² (что соответствует примерно 0,45 МПа) и проведён комплекс испытаний для подтверждения герметичности конструкции и её способности выдерживать внутренние нагрузки, возникающие в нештатных режимах.

«Ряд операций, проводимых в ходе этих испытаний, являются уникальными и проводятся один раз, только после полного окончания строительно-монтажных работ в реакторном здании. Результаты проведённых испытаний подтверждают, что система герметичного ограждения полностью соответствует всем проектным и нормативным требованиям. Это важный шаг на пути к вводу первого энергоблока в эксплуатацию и свидетельство высокого качества работ на всех этапах строительства», — отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексей Дерий.

Герметичное ограждение — это физический барьер, выполненный из предварительно напряжённого железобетона с внутренней герметизирующей стальной облицовкой. Оно предназначено для предотвращения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду в случае аварийной ситуации и их локализации, а также для защиты от возможных внешних воздействий. Ограждение выполняет функцию последнего защитного барьера в случае гипотетической аварии.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.