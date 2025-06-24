На реконструкцию трассы Ижевск – Аэропорт в Удмуртии готовы направить почти 4,7 млрд рублей

Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции трассы «Ижевск – Аэропорт» в Удмуртской Республике. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Речь идет о закупке на реконструкцию участка дороги «Ижевск – Аэропорт» от с. Октябрьское до поворота на с. Завьялово в Завьяловском районе Удмуртии. Максимальная цена контракта составляет более 4,69 млрд рублей. Заявки принимаются до 10 июля, победителя планируют определить 15 июля. Срок исполнения контракта – до 31 декабря 2027 года.

Напомним, планы по модернизации участка автодороги «Ижевск – Аэропорт» длиной порядка 3 км обсуждались неоднократно на разных уровнях, в том числе в Минтрансе РФ. Трассу планируют расширить с двух до четырех полос движения, а также построить на ней мост через реку Позимь и путепровод через железную дорогу.

Ранее сообщалось, что реализация проекта по реконструкции дороги станет особенно актуальной в связи с вводом в эксплуатацию в 2025 году нового терминала Ижевского аэропорта с международным сектором.