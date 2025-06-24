Разработки IEK GROUP на крупнейшей выставке энергетического сектора в Прикаспийском регионе

IEK GROUP укрепляет позиции на международной арене. Компания успешно представила свои разработки на 30-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия», прошедшей в столице Азербайджана Баку.

Мероприятие 30 лет собирает на своей площадке лидеров нефтяной индустрии всего мира. IEK GROUP продемонстрировала гостям из 39 стран флагманские продукты и интегрированные решения для энергообеспечения и автоматизации, созданные с учетом потребностей нефтегазовой отрасли. Они уже широко известны на российском рынке, активно применяются в различных сферах и с успехом заменяют аналоги европейских производителей.

— IEK GROUP имеет представительства более чем в десяти странах, участие в выставке «Нефть и Газ Каспия» стало первым крупным мероприятием нашего офиса в Баку, открывшегося в прошлом году, ― говорит генеральный директор компании Андрей Забелин. — Мы планируем расширять свое присутствие на зарубежных рынках, и выставка ― хорошая возможность познакомить потенциальных партнеров с нашей продукцией.

В экспозиции были представлены оборудование промышленной автоматизации, системы электропривода, релейная автоматика и контроллерное оборудование ONI, телекоммуникационное оборудование ITK, устройства защиты и коммутации электросетей серий ARMAT и KARAT, металлические шкафы TITAN.

Стенд IEK GROUP привлек внимание большого количества посетителей из нефтегазовой отрасли, строительных, транспортных, промышленных и коммерческих организаций. Компанию представляла интернациональная команда сотрудников IEK из России, Казахстана и Азербайджана.

Ключевым событием выставки стала презентация нового направления бизнеса IEK DIGITAL. Его центральный продукт ― платформа для разработки систем промышленной автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D. На ее основе реализованы проекты для различных отраслей — от локальных до территориально распределенных систем, создано множество коробочных отраслевых решений. В нефтегазовой отрасли ПО применяется для обеспечения контроля, стабильности и эффективности технологических процессов добычи, транспортировки и переработки нефти и природного газа.

IEK GROUP продемонстрировала высокий уровень своих решений и укрепила международные связи, открыв новые перспективы для развития и сотрудничества. IEK GROUP представляет отечественные разработки на мировом уровне и предлагает инновационные решения для своих партнеров по всему миру.