«Россети Кубань» обеспечили дополнительной электроэнергией образовательный центр в Адыгее

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» обеспечили дополнительной электроэнергией образовательное учреждение в селе Хамышки Майкопского района Республики Адыгея. После выполнения необходимых мероприятий социальному объекту обеспечена мощность объемом до 65 кВт.

Специалисты энергокомпании выполнили прокладку участка воздушной линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ, который обеспечивает подачу электрической энергии от высоковольтного питающего центра, а также установили пункт учета электроэнергии.

Своевременное присоединение к электросетевой инфраструктуре новых заявителей, а также увеличение мощности для подключенных ранее потребителей – важная составляющая производственной деятельности «Россети Кубань». Для доступа абонентов к электрическим сетям энергетики выполняют реконструкцию существующих и строительство энергообъектов – линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«Россети Кубань» напоминают, что подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям через «Портал-ТП.рф». По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 (звонки по России – бесплатные).