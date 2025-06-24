«Россети Московский регион» увеличили мощность зданию ОАТИ на востоке Москвы

24 июн. 2025, 16:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты «Россети Московский регион» увеличили мощность зданию Объединения административно-технических инспекций города Москвы в районе Соколиная Гора на улице Измайловский Вал, д.30 А.

Мощность увеличена по существующей сети. В рамках договора на технологическое присоединение установлено два прибора учета электроэнергии, интегрированных в автоматизированную систему. С учетом ранее выданных 68 кВт теперь присоединенная мощность составляет 100 кВт.

Административное здание обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по второй.

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