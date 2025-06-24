«Россети Юг» предоставили дополнительные мощности сельскому кинотеатру в Астраханской области

Филиал «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» увеличил объем предоставленной мощности кинотеатру в селе Красный Яр в 16 раз – до 264 кВт. Необходимость в дополнительной электроэнергии возникла в ходе масштабной реконструкции объекта, которая ведется в рамках национального проекта «Семья».

Для обеспечения функционирования современного досугового центра энергетики построили высоковольтную линию электропередачи и установили трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА.

После модернизации в культурно-досуговом центре будут размещены современный кинотеатр на 200 посадочных мест, зал для проведения мероприятий, рассчитанный на 150 человек. Здесь будут созданы условия для творческих объединений и коллективов.

Всего с начала 2025 года в Красноярском округе специалисты астраханского филиала «Россети Юг» подключили к сетям энергоснабжения 48 новых потребителей, предоставив 7 МВт мощности.

Напоминаем, потребители могут подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения. Кроме этого, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают помощь с подготовкой документов на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также помогают по другим услугам, которые оказывает филиал.