«Россети» инвестируют 1,6 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Омской области в 2025 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили реализацию крупнейших проектов в сетевом комплексе региона и перспективные планы, включая проработку схемы электроснабжения нового аэропорта, строительство которого начнется в Омске в 2026 году.

«Модернизация ключевой энергетической инфраструктуры — основа стабильного электроснабжения для жителей и социальных объектов. Благодаря партнерству с Группой «Россети» Омская область получает надежную базу для дальнейшего развития. Важно, что работа ведется не только на перспективу — как, например, по электроснабжению будущего аэропорта, — но и системно укрепляется существующая энергетическая инфраструктура», – заявил Виталий Хоценко.

Андрей Рюмин отметил, что в 2025 году Группа «Россети» направит на финансирование инвестиционной программы в Омской области 1,6 млрд рублей. В распределительных сетях основными задачами являются технологическое присоединение новых потребителей, в том числе льготных категорий, и развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии.

«Сейчас также проводим модернизацию магистральной инфраструктуры. Крупнейший по объему проект реализуем на подстанции 500 кВ «Иртышская», которая обеспечивает электроснабжение юго-востока Омской области и связь с энергосистемой Казахстана. Здесь будет внедрено современное российское оборудование, позволяющее повысить надежность самого энергообъекта и всей системообразующей сети», – сказал Андрей Рюмин.

Кроме того, стороны рассмотрели реализацию мероприятий годовой ремонтной программы, от которых зависит подготовка к будущему отопительному сезону. В 2025 объем финансирования работ составляет более 1,5 млрд рублей. Энергетики отремонтируют шесть силовых трансформаторов и 80 высоковольтных выключателей, почти 5 тыс. км линий электропередачи, расчистят от древесно-кустарниковой растительности около 1,8 тыс. гектаров трасс ЛЭП.