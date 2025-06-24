«СКТ Групп» готов к реализации масштабного проекта: старт производства кабеля для трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка»

Стратегическое значение проекта

Перед городом Санкт-Петербургом стоит задача обеспечить транспортную доступность объектов-спутников. Проект трамвайной линии «Купчино – Шушары -Славянка» реализуется на принципах государственно-частного партнерства по концессии между городским Правительством с участием АО «Газпромбанк».

Проект по созданию и эксплуатации трамвайной линии — крупнейший проект государственно-частного партнерства в сфере легкого рельсового транспорта.

Он предусматривает строительство 21 км линии скоростного трамвая, сооружение трех мостов, четырех путепроводов, трамвайного депо, остановочных павильонов. Часть трамвайной линии будет проходить над КАДом. Новой транспортной линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год.

Демонстрация производственного потенциала

Выпущена и готовится к отправке заказчику первая партия кабеля «СКТ Групп» для названного мегапроекта. Этапы производства были продемонстрированы представителям заказчика на производственной площадке «СКТ Групп». Директор по производству Алексей Прохоров рассказал о качестве используемого сырья, поэтапной технологии изготовления кабеля и его проверке, технических характеристиках продукции, ответил на все вопросы специалистов. Продукция прошла необходимые испытания в присутствии заказчика.

Напомним, «СКТ Групп» является продолжателем производственных традиций «Севкабеля» — легендарного завода, которому во все времена государство доверяло самые ответственные и масштабные проекты. Сегодня «СКТ Групп» не просто следует традициям, но пишет новую главу в истории российской кабельной промышленности.