Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым

Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта значимая сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда EKF в России, и девелопером федерального уровня и делает технологии умного дома доступными для покупателей жилья комфорт-класса.

Умные реле размещены в квартирных щитах и управляют освещением и электропитанием. С их помощью новоселы могут легко отключать верхнее освещение и розетки через мобильное приложение EKF Connect Home или голосового ассистента Алиса. Решение от бренда EKF предоставляет новый уровень комфорта: жители могут управлять освещением и электропитанием из любой точки мира.

Реле интегрированы в помещениях на оборудовании EKF, которое включает в себя корпуса щитов, УЗО, автоматические выключатели.

Проект установки умных реле в ЖК «1-й Лермонтовский» − пример того, что застройщики предусматривают современные цифровые решения в жилье комфорт-класса.

«Мы рады, что наше сотрудничество с ГК ФСК позволяет внедрять умные технологии в жилье. Это крупная закупка, которая демонстрирует, что даже в сегменте комфорт-класса застройщики предусматривают цифровые решения», — отметил директор по продукту EKF Connect Building Александр Разумовский.

Поставляя умные технологии для жилого комплекса ГК ФСК, «Электрорешения» не только укрепляет свои позиции на рынке, но и создает прецедент для других застройщиков, призывая их интегрировать современные технологии в свои проекты разных категорий жилья. Стратегическое партнерство с одним из крупнейших девелоперов подчеркивает высокую степень доверия к продукции EKF и открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества.

Разработки и технологии бренда EKF позволяют внедрять передовые технологии даже в самых доступных проектах и делать жизнь новоселов комфортнее и удобнее. Эксперты компании «Электрорешения» готовы разработать проекты цифровизации под запросы каждого застройщика и его клиентов.