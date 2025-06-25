Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 11 МКД и 20 домовладений частного сектора в Ногинске

25 июн. 2025, 13:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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В июне 2025 года специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту участка кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения частного сектора, где расположено 20 домовладений, с численностью населения 50 жителей, а также 11 МКД, расположенных на улице Комсомольской в Ногинске Богородского городского округа, в которых проживает около 300 человек.

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики отремонтировали участок кабельной линии КЛ-6 кВ проходящей от центральной распределительной подстанции ЦРП-103 до распределительного пункта РП-101. Общая протяженность линии, составляет более полутора километров. В ходе работ была выполнена установка двух соединительных муфт и монтаж десятиметровой кабельной вставки. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежность электроснабжения потребителей, которые запитаны от данной кабельной линии.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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