Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 11 МКД и 20 домовладений частного сектора в Ногинске

В июне 2025 года специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту участка кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения частного сектора, где расположено 20 домовладений, с численностью населения 50 жителей, а также 11 МКД, расположенных на улице Комсомольской в Ногинске Богородского городского округа, в которых проживает около 300 человек.

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики отремонтировали участок кабельной линии КЛ-6 кВ проходящей от центральной распределительной подстанции ЦРП-103 до распределительного пункта РП-101. Общая протяженность линии, составляет более полутора километров. В ходе работ была выполнена установка двух соединительных муфт и монтаж десятиметровой кабельной вставки. Выполненные мероприятия позволили обеспечить надежность электроснабжения потребителей, которые запитаны от данной кабельной линии.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.