Инвестиционная программа «МОЭК» за 2024 гг. составила 36,6 млрд рублей

Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил отчет об итогах выполнения инвестиционных программ компании за 2024 год в общем размере 36,6 млрд рублей.

В частности, одобрены итоги выполнения инвестпрограммы за 2024 год в объеме 17,4 млрд рублей в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей. Основные направления: перекладка и реконструкция тепловых сетей, установка современной автоматики и теплообменного оборудования на тепловых пунктах, реконструкция насосно-перекачивающих станций, внедрение отечественных решений в сфере критической информационной инфраструктуры.

Также Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил отчет об итогах выполнения инвестиционной программы в части технологических присоединений новых потребителей за 2024 год в размере 19,2 млрд рублей. За 2024 год к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения подключен 651 объект с суммарной подключенной нагрузкой более 1 150 Гкал/ч., в том числе 212 объектов жилого фонда, включая 66 объектов реновации; 179 объектов здравоохранения; 34 объекта образования; 10 культурных объектов и др.

К системе теплоснабжения подключены такие знаковые для Москвы объекты, как Центр высоких медицинских технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского», Городская клиническая больница им. М.П. Кончаловского школа на 1100 мест (поселение Мосрентген), Комплекс учебно-лабораторных корпусов для МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.

ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.