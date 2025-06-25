Минэнерго: нужно обеспечить баланс всех видов генерации электроэнергии

Петр Конюшенко на пресс-конференции «Перспективы развития возобновляемой энергетики и технологий энергоперехода в регионах РФ» рассказал о планах по развитию отечественной электроэнергетики.



Заместитель главы энергетического ведомства отметил, что вопросы обеспечения электроэнергией являются базовыми и приоритетными — как для населения, так и для промышленности и экономики страны в целом.



С учетом прогнозируемого роста потребления разработаны и утверждены два отраслевых документа перспективного планирования: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года.

«Для обеспечения спроса на электроэнергию необходимо как модернизировать существующие генерирующие мощности, так и построить новые. В ряде регионов ведущая роль будет отведена генерации с помощью ВИЭ», — сообщил Петр Конюшенко. Так, в августе этого года будет проведен конкурсный отбор на размещение ВИЭ на Дальнем Востоке. «Это решение позволит в максимально сжатые сроки компенсировать возможный дефицит электроэнергии в ДФО», — пояснил замглавы Минэнерго.

Он также подчеркнул, что наряду с планами по развитию в стране ВИЭ пристальное внимание будет уделено и сохранению энергобаланса.

«Основу этого баланса должна составлять классическая генерация — производство электричества на тепловых, гидро-, и атомных электростанциях», — заметил замминистра. «Наша задача — сформировать баланс всех видов генерации с целью обеспечения надежного и качественного энергоснабжения на территории РФ», — подытожил Петр Конюшенко.

Говоря о финансировании развития ВИЭ на горизонте до 2050 года, Петр Конюшенко отметил, что основная доля средств должна быть привлечена в виде частных инвестиций. «Наша задача как отраслевого регулятора выстроить благоприятную институциональную рыночную среду, которая способствовала бы дальнейшему притоку инвестиционных ресурсов в сферу возобновляемой энергетики», — добавил заместитель министра.