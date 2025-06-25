Модернизация энергоблока № 13 Сургутской ГРЭС-1 повысила надежность теплоснабжения Сургута

На Сургутской ГРЭС-1 (входит в ПАО «ОГК-2») введен в эксплуатацию энергоблок № 13 после комплексного обновления, проведенного в рамках программы конкурентного отбора мощности проектов модернизации (КОММод).

Осуществлена замена основного и вспомогательного оборудования энергоблока, в частности: паровой турбины и генератора, тепломеханического и электротехнического оборудования, внедрена современная система управления технологическими процессами. Все новое оборудование — российского производства.

В результате модернизации значительно увеличена тепловая мощность энергоблока и всей станции (на 148 Гкал/ч). Это реализовано благодаря замене турбины конденсационного типа, электрической мощностью 215 МВт и тепловой 20 Гкал/ч, на турбину теплофикационного типа, электрической мощностью 190-225 МВт и тепловой 168 Гкал/ч.

Теплофикационные блоки в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии гораздо экономичнее энергоблоков конденсационного типа (производящих для потребителей только электроэнергию) и имеют меньший удельный расход топлива.

Энергоблок № 13 стал четвертым теплофикационным энергоблоком Сургутской ГРЭС-1, что значительно увеличило надёжность теплоснабжения города и расширило возможности для подключения новых потребителей, в том числе строящихся жилых районов.

«Достаточно масштабный проект выполнен строго в соответствии со сроками по государственной программе КОММод. Участники его реализации проявили высокий профессионализм и ответственность. Обновление Сургутской ГРЭС-1 продолжается: работы по модернизации энергоблока № 16 набрали неплохой темп, что позволяет рассчитывать также на их своевременное завершение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров в ходе торжественного мероприятия на Сургутской ГРЭС-1, посвященного вводу нового оборудования энергоблока № 13.

Генеральный подрядчик проекта модернизации — АО «ТЭК Мосэнерго» (входит в Нацпроектстрой).

Сургутская ГРЭС-1 — одна из крупнейших тепловых электростанций энергетической системы России. В состав основного оборудования входит 16 энергоблоков. Основным и резервным топливом является природный газ. Электростанция вырабатывает порядка 25 % электроэнергии от совокупного потребления мощности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Модернизация энергоблока № 13 началась в январе 2023 года. Он находился в эксплуатации с 1981 года, суммарная наработка составила 292 741 час, выработано 57 млрд кВтч электроэнергии.

ПАО «ОГК-2» (Группа «Газпром энергохолдинг») — электрогенерирующая компания, в составе которой 13 филиалов: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС, Свободненская ТЭС и Южно-Якутская ТЭС.