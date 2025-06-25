Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по НПРЧ на второе полугодие 2025 года

По итогам проведенного в июне 2025 года отбора, АО «СО ЕЭС» определило исполнителей услуг по обеспечению системной надежности в ЕЭС России – нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с июля по декабрь 2025 года.

По итогам конкурентного отбора услуги по НПРЧ во второй половине 2025 года будут оказывать 18 субъектов электроэнергетики: ООО «БГК», ООО «ЭН+ ГИДРО»», АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «Курганская ТЭЦ», ПАО «Мосэнерго», АО «Нижневартовская ГРЭС», ООО «Ноябрьская ПГЭ», ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», ПАО «ТГК-1», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ПАО «Т Плюс», ПАО «Форвард Энерго», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Юнипро», ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».

Для оказания услуг по НПРЧ отобрано 105 энергоблоков на 46 тепловых электростанциях и 20 гидрогенераторов на 5 гидроэлектростанциях, всего 125 единиц генерирующего оборудования (максимальное количество за все время функционирования рынка системных услуг) с совокупной величиной резервов первичного регулирования ± 2176,3 МВт.

По итогам проведенного конкурентного отбора общее количество отобранных энергоблоков увеличилось на 16 единиц генерирующего оборудования по отношению к предыдущему периоду оказания услуг, в том числе впервые в НПРЧ будут участвовать гидроагрегат №2 Цимлянской ГЭС (ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго») и энергоблок №1 Нижневартовской ГРЭС (АО «Нижневартовская ГРЭС»).

Решения комиссии по проведению отборов и информация о Перечне субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в ЕЭС, опубликованы на официальном сайте АО «СО ЕЭС».

О рынке системных услуг

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг, РСУ) – один из важнейших механизмов поддержания необходимого уровня надежности и качества работы Единой энергетической системы России в условиях функционирования рынков электроэнергии и мощности. Виды услуг и порядок их оказания определенны Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2010 г. №117. Системный оператор осуществляет отбор поставщиков услуг на конкурентной основе, т.е. направленный на минимизацию стоимости оказываемых услуг в рамках установленного предельного объема средств, а также заключает с отобранными субъектами договоры, контролирует качество и объем услуг, производит их оплату, координирует действия участников РСУ.

Нормированное первичное регулирование частоты – один из видов услуг по обеспечению системной надежности, направленный на обеспечение гарантированного качества первичного регулирования частоты для удержания ее отклонений в допустимых пределах при возникновении небаланса мощности в любой части энергосистемы. Осуществляется системами автоматического регулирования частоты и активной мощности электростанций.

НПРЧ ограничивает отклонения частоты, но не восстанавливает ее нормальный уровень после появления небаланса мощности в энергосистеме. Эту задачу решает автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности, которое также входит в перечень системных услуг.