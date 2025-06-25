Тематический выпуск рубрики КабельPROсвет EL-Комитета НОПСМ посвящён Дню работника статистики Российской Федерации

Сегодняшний тематический выпуск рубрики #КабельPROсвет посвящен интересному событию – Дню работника статистики Российской Федерации, который ежегодно отмечается 25 июня.

Несмотря на неоднозначное отношение к статистике как области знаний на профессиональном и на бытовом уровне, игнорировать создаваемые ею знания было бы неправильно.

В сфере производства, реализации и потребления кабельной продукции в течение долгих лет складывалась (и продолжает складываться) своя статистика.

Итак, согласно статистике:

мировой объем рынка силовых кабелей (по данным 2023–2024 гг.) составляет около 144,8млрд. долларов, доля России на этом рынке – 3,6% (около 5,3 млрд. долларов);

до 99% кабельной продукции на российском рынке – отечественного производства (основные поставщики из-за рубежа (доля не более 1%) – КНР и страны СНГ);

доля кабельной продукции (в стоимостном выражении) в смете на строительство жилых и общественных зданий составляет около 3–4%;

3 из 5 кабельных заводов России находятся в ЦФО, УрФО и ПФО. Основные причины: удобная логистика, близость сырьевой базы и выгодные условия ведения бизнеса;

рентабельность предприятий (организаций) в сфере производства и реализации кабеля около 5-7% (самый низкий показатель на рынке электротехники);

в 2024–2025 гг. до 40% кабельных предприятий столкнулись с различными трудностями ведения бизнеса, обусловленных падением спроса, волатильностью показателей на фондовом, валютном и сырьевом рынках;

до 70% кабельных предприятий в России в последние годы сталкивались с различными проявлениями недобросовестной конкуренции (от кражи сырья и готовой продукции до информационного давления в СМИ);

до 25% строительной продукции на розничном рынке (в т. ч. на маркетплейсах) является фальсификатом, а в сегменте кабельных изделий – до 40%;

некачественная кабельная продукция (вкупе с ошибками монтажа кабеля) становится причиной 10% всех пожаров в России и до 45% различных ЧП, повлекших порчу электрооборудования.

Еще немного статистики от EL-Комитета НОПСМ:

средняя сумма претензий (судебных) исков в 2024–2025 гг. к недобросовестным продавцам кабеля составляла около 78 000 рублей (здесь разброс достаточно большой – от 40 000 до 300 000 рублей);

4 из 5 владельцев магазинов, где выявляются факты реализации некачественного кабеля, добровольно удовлетворяют претензии и возмещают расходы, оставшихся «несогласных» в 100% случаях это обязывает сделать суд;

у читателей канала EL-Комитета НОПСМ вероятность приобрести фальсифицированный кабель (неумышленно) ниже на 50%, чем у тех, кто не следит за нашими публикациями (эти цифры пока предварительные, статистика еще формируется).

В заключение (для поднятия настроения) можно перефразировать известный анекдот: «Если один кабельный завод делает фальсификат каждый день, а второй не делает его никогда, то по статистике они выпускают фальсификат через день…».

Как говорится, «цифры не лгут, а вот лгать цифрами очень легко!».

Как хорошо, что в большом многообразии и количестве сведений о кабеле, его свойствах и качестве, есть надежный и проверенный источник информации – #КабельPROсвет!

P.S.: пока вы читали это сообщение с помощью силовых кабелей в России было поставлено около 10 млн. кВт электроэнергии конечным потребителям.