В ЛНР восстановили энергоснабжение более чем 40 тыс. потребителей

Энергетики восстановили электроснабжение абонентов Лисичанского и Северодонецкого муниципального округов ЛНР, нарушенное в результате удара ВСУ по подстанции. Об этом говорится в Telegram-канале регионального Минтопэнерго.

"Сегодня в результате вражеского удара БПЛА по одной из энергетических подстанций была нарушена работа объектов электроснабжения. В Лисичанске было временно обесточено свыше 32 тыс. потребителей, в Северодонецке - свыше 11 тыс. Несмотря на угрозу повторных атак и сохраняющуюся опасность, энергетики незамедлительно приступили к организации ремонтно-восстановительных работ. По состоянию на 15:00 мск 25 июня электроснабжение потребителей и всех социально значимых объектов восстановлено", - говорится в сообщении.

Минтопэнерго выразило благодарность специалистам "Луганскэнерго", которые, иной раз рискуя собственной жизнью, продолжают обеспечивать устойчивую работу критической инфраструктуры и восстанавливать свет в домах граждан.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев в упомянутых населенных пунктах существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.