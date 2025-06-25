Объявлены торги на подготовку территории под участок ШМСД с разводным мостом в Петербурге

АО «ЗСД» объявило открытый конкурс в электронной форме на подготовку территории для строительства участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от развязки с Витебским проспектом до развязки с Союзным проспектом в Санкт-Петербурге.

Согласно данным с портала Госзакупок, максимальная цена контракта составляет 9,7 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июля, победителя планируют определить 15 июля.

В пресс-службе администрации Петербурга 25 июня сообщили, что конкурс касается подготовки территории под участок ШМСД длиной 7,7 км, который пройдет через Московский, Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы города. На данном участке построят четыре транспортные развязки для обеспечения связи через Витебский проспект, Софийскую улицу, Глухоозерское шоссе и Союзный проспект, а также разводной мост через реку Нева в створе улиц Фаянсовая и Зольная.

Будущему подрядчику в рамках контракта предстоит переустроить коммуникации, освободить территорию, включая демонтаж зданий и сооружений, а также обследовать территорию на наличие взрывоопасных объектов. В частности, необходимо перенести более 62 км линий электропередач, 7,8 км сетей водоснабжения, 3,5 км канализации, 6,1 км сетей связи, 7,1 км газопровода, 1,7 км наружного освещения, около 1 км сетей теплоснабжения, а также сети инфраструктуры ОАО «РЖД».

Напомним, проектно-сметная документация на подготовку территории этого участка ШМСД была одобрена госэкспертизой в конце мая 2025 года. Также ранее был одобрен проект подготовки территории для участка магистрали от Союзного проспекта до КАД: по этим работам с конца мая до середины июня проводились торги с максимальной ценой 8,6 млрд рублей. По данным с портала Госзакупок, на участие в конкурсе поступила одна заявка, ее признали соответствующей требованиям, и с компанией планируют заключить контракт на сумму 8,597 млрд рублей.

Подготовительные работы вынесены в отдельные этапы для ускорения строительства.

В целом же строительство ШМСД поделено на шесть этапов – четыре петербургских и два в Ленинградской области. В черте города с конца 2024 года открыт первый этап – Витебская развязка. На реализацию 2-4 этапов с мостом через Неву город заключил концессию в ноябре 2024 года. Проект строительства второго этапа от Витебской развязки до развязки с Софийской улицей минувшей весной одобрила госэкспертиза. Символический старт строительству следующих этапов ШМСД дали в рамках ПМЭФ 18 июня. Всю магистраль планируют ввести в эксплуатацию в 2031 году.