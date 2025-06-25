«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией лицей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 170 кВт дополнительной мощности лицею на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности превысил 325 кВт.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Магнитогорская Новая». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики проложили кабельные линии электропередачи 0,4 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» – крупное образовательное учреждение в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Учреждение обеспечивает высокий уровень профильного образования и подготовку учащихся к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».