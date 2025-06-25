«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией причал «Меловой» в Москве

«Россети Московский регион» обеспечили необходимой электроэнергией причал «Меловой», который будет включен в маршрут электросудов №2 «ЗИЛ – Печатники».

Энергетики проложили две кабельные линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ общей протяженностью 860 метров, установили два вводно-распределительных щита, предназначенных для приема, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты ЛЭП от токов перегрузки и короткого замыкания. Объем выданной мощности составил 90 кВт.

20 июня 2023 года на Северном речном вокзале состоялся запуск первого круглогодичного маршрута электросудов в столице – «Киевский – Парк Фили». В том же году было открыто движение по второму маршруту «ЗИЛ – Печатники». В планах – открытие новых причалов и новых маршрутов.