«Россети Северный Кавказ» модернизировали подстанцию, которая обеспечивает электроснабжение города Дербента

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» завершили модернизацию подстанции 110 кВ «Дербент-Западная» в городе Дербенте. Энергетики установили и ввели в эксплуатацию новый трансформатор мощностью 16 МВА. В результате общая мощность питающего центра увеличена до 32 МВА.

Комплекс проведенных работ позволит снизить риски перегрузки оборудования и повысить надежность электроснабжения Дербента - одного из самых востребованных туристических городов республики Дагестан.



Замена энергооборудования проводилась в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей Дагестана. Работы проводились с привлечением подрядной организации. На модернизацию подстанции было направлено более 84 млн рублей.