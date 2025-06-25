«Россети» реконструировали линию электропередачи на востоке Приморского края

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока переустроил системообразующую линию электропередачи 220 кВ «Чугуевка-2 – К». В результате увеличена устойчивость электросетей восточных районов края к природным катаклизмам, повышена надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Кавалеровского района и Дальнегорского городского округа. Инвестиции в проект превысили 156 млн рублей.

Из зоны, подверженной подтоплению в период тайфунов и наводнений, энергетики вынесли участок ЛЭП 220 кВ «Чугуевка-2 – К», протяженностью свыше 4 км. Проведен демонтаж 12 опор. Вне опасной зоны разлива реки Уссури установлены 13 новых опор, смонтированы провод, грозотрос и сцепная арматура.

Работы проводились в сложных условиях горно-лесистой местности с использованием специализированной техники. Дополнительно были проработаны и реализованы схемы пересечения с многочисленными существующими коммуникациями.