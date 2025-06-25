«Завод Энергокабель» вышел на Ozon

25 июн. 2025, 15:00
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО Завод Энергокабель
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«Завод Энергокабель», один из ведущих российских производителей кабельно-проводниковой продукции, начал официальные продажи на маркетплейсе Ozon. Это важный шаг в развитии розничных продаж, позволяющий клиентам по всей России приобретать надежные и сертифицированные кабели с быстрой доставкой и удобным сервисом.

На данный момент в ассортименте представлены два популярных маркоразмера кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS, но уже в ближайшее время ассортимент будет значительно расширен. В планах – добавление новых типов кабельной продукции, включая марки кабеля в различных исполнениях.

Почему покупать на Ozon выгодно?

  • Официальный поставщик – гарантия подлинности и качества продукции.
  • Быстрая доставка по всей России.
  • Удобный сервис – безопасная оплата, возможность отслеживания заказа и возврата.
  • Конкурентные цены без посредников.

Осторожно: подделки!

На рынке встречаются дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТ и техническим требованиям. Чтобы избежать покупки контрафакта, приобретайте кабельную продукцию только у официального продавца – АО «Завод Энергокабель» на Ozon.

Ссылки на официальную страницу товара:

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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.