«Завод Энергокабель» вышел на Ozon

«Завод Энергокабель», один из ведущих российских производителей кабельно-проводниковой продукции, начал официальные продажи на маркетплейсе Ozon. Это важный шаг в развитии розничных продаж, позволяющий клиентам по всей России приобретать надежные и сертифицированные кабели с быстрой доставкой и удобным сервисом.

На данный момент в ассортименте представлены два популярных маркоразмера кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS, но уже в ближайшее время ассортимент будет значительно расширен. В планах – добавление новых типов кабельной продукции, включая марки кабеля в различных исполнениях.

Почему покупать на Ozon выгодно?

Официальный поставщик – гарантия подлинности и качества продукции.

– гарантия подлинности и качества продукции. Быстрая доставка по всей России.

по всей России. Удобный сервис – безопасная оплата, возможность отслеживания заказа и возврата.

– безопасная оплата, возможность отслеживания заказа и возврата. Конкурентные цены без посредников.

Осторожно: подделки!

На рынке встречаются дешевые аналоги, не соответствующие ГОСТ и техническим требованиям. Чтобы избежать покупки контрафакта, приобретайте кабельную продукцию только у официального продавца – АО «Завод Энергокабель» на Ozon.

Ссылки на официальную страницу товара: